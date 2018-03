Chystá se prověrka kanalizace u škol a školek

Město chce předejít haváriím kanalizací u mateřinek a základních škol. Vyhlašuje proto veřejnou zakázku na důkladnou kontrolu těchto sítí.

Předmětem zakázky je vyčištění vnitřní kanalizace, lapolů a kanalizační přípojky, prověření stavu vnitřních kanalizací ve všech jednotlivých objektech příspěvkovek města až po napojení na veřejnou kanalizační síť. Předpokládaná cena zakázky je 1,8 milionu bez DPH. „Tato zařízení mají své roky. V minulém roce jsme u mateřinek řešili tři havárie, z nichž dvě si vyžádaly značné finanční prostředky na obnovu,“ konstatoval primátor Jan Paparega. Město se rozhodlo prověřit si stav samo, i když to původně měly za úkol právě samy příspěvkovky. „Každý z ředitelů škol i školek měl v rozpočtu částku, kterou měl využít preventivně na kontroly zejména ležatých rozvodů. To se ale úplně nedělo. Rozhodli jsme se proto, že tyto peníze jim z rozpočtů odebereme, zakázku vysoutěžíme a prevenci budeme provádět sami. Chceme mít přehled, abychom mohli vyhodnocovat potřebu investic do zařízení v této oblasti. Sítě jsou skryté pod povrchem a neví se, v jakém stavu se právě nachází. Nechceme, aby docházelo k nečekaným haváriím,“ zdůvodnil postup města primátor Paparega.