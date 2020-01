Chystáte se na přijímačky z matematiky? Zkuste přípravný kurz!

Chcete se hlásit na střední školu a máte obavy z matematiky? Stejně jako loni proběhne v rámci projektu MAP Mostecko“ Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky na SŠ pro žáky 9. ročníků ZŠ”.

Kurz se skládá z 10 hodinových lekcí, které budou probíhat v termínu od 21. 1. 2020 do 31. 3. 2020, a to každé úterý od 17:00 hodin ve Středisko volného času, Most. Kurz je zcela ZDARMA a přihlašování probíhá prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy mapmostecko@mesto-most.cz až do 19.1. 2020 či do naplnění kapacity kurzu.

Ilustrační foto zdroj: www.wikipdia.org