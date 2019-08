Čiperná stoletá stařenka slavila své jubileum v obřadní síni

Primátor Mostu Jan Paparega a náměstkyně Markéta Stará poblahopřáli v obřadní síni mosteckého magistrátu k významnému životnímu jubileu paní Miladě Chmelařové. Oslavila sto let. Milada Chmelařová se narodila 14. srpna 1919 v Chicagu ve Spojených státech. Do Ameriky se její čeští rodiče přestěhovali pět let předtím za prací.

V Mostě žije oslavenkyně posledních dvacet let. Recept na dlouhověkost zvláštní nemá. Pouze prý být mezi milými lidmi, seznamovat se s novými, žít aktivní život.

„Ničeho se v jídle a pití neodříkám. Teď ráda chodím na procházky. Dědičné předpoklady k vysokému věku jsem asi žádné neměla, maminka i otec zemřeli relativně brzy – maminka v sedmdesáti letech,“ řekla čiperná stařenka. „Paní Chmelařové jsem do dalších let popřála hlavně pevné zdraví a kondici, kterou nám tu dnes předvedla,“ uvedla náměstkyně Markéta Stará.