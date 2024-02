CIRKUS HOROR přijede 1. března do Mostu

První Český hororový cirkus Ohana Horor Cirkus přijíždí s novou show po 4 letech do mostu. Připravena je spousta novinek. Cirkus najdete od 1. do 10. března na Šibeníku.

Program The future diváky přenese do momentu postapokalypsy, kde se střetává morálka a snaha ukořistit prostředky přežití mezi novými znetvořenými bytostmi, nicméně v závěru diváci pochopí, co je nejdůležitější. Představí se nový mezinárodní program s umělci z celého světa. Hororový šílený klaun Špína v nových akcích, nebudete tušit, co s vámi zrovna udělá, nechybí sprostý pink klaun Hugo s pořádnou dávkou interakce i stálice naší show v novém aranžmá a choreografiích. Show je vhodná pro publikum od 12 let.