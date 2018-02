Čísla jsem si prostě prohodila, říká Kostelná

Jednou z nových tváří v týmu Černých andělů je Katarína Kostelná. Do Mostu přišla z Trenčína a poprvé se mosteckému publiku představila v utkání s Larvikem. Jak si v Mostě zvyká a kdo vlastně rozhodl o tom, že se bude věnovat házené, prozradila v krátkém rozhovoru.

Bylo náročné odejít zrovna do Mostu, který není zrovna blízko?

Nebylo to lehké, přece jen je to z Trenčína dálka, ale celkem rychle jsem si zvykla. Mám štěstí i v tom, že jsme sem šly s brankářkou Kristýnou Opátovou společně, takže člověk není sám v úplně neznámém prostředí. Trošku sehrálo roli i to, že jsou tu i další hráčky ze Slovenska a také trenéři. Hlavně jsem si ale řekla, že chci zkusit něco nového, bude to pro mě nová zkušenost, navíc v týmu, kde jsou výborné, zkušené hráčky. Ani rodiče mi nijak nebránili, naopak, řekli, že se můžu rozhodnout sama.

V čem je zásadní rozdíl mezi Mostem a Trenčínem?

V Trenčíně jsme byly hlavně mladé hráčky, které spolu začínaly už jako malé a byly jsme pořád spolu. Neměly jsme mezi sebou zkušenější hráčky, které by nás táhly a hlídaly, abychom v důležitých momentech nic nezkazily a neudělaly chybu. Na druhou stranu třeba na tréninkovou zátěž jsem si v Mostě zvykla rychle, jsem ze sportovního gymnázia zvyklá i na ranní tréninky.

Premiéru před mosteckým publikem jste si odbyla rovnou v Evropském poháru proti Larviku. Jaký to byl zážitek?

Bylo to naprosto super. Já během utkání vnímám i atmosféru v hale a je vždycky úplně úžasné, když je plná hala a lidé křičí a povzbuzují vás. Možnost zahrát si Evropský pohár je skvělá a vlastně také hrála roli v tom, že jsem přišla do Mostu. Chtěla jsem vyzkoušet i něco jiného, nejen MOL ligu. Zahrát si i proti tak vyspělým týmům z celé Evropy, jako je třeba právě Larvik. Hrozně si tyhle zápasy užívám a těším se na ně.

Na andělském dresu nosíte číslo 81. Má pro vás nějaký speciální význam?

Už odmalička jsem měla na dresu osmnáctku a tak nějak se to se mnou táhlo, ale nemělo to žádný speciální význam. Když jsem přišla sem, osmnáctka byla obsazená, tak jsem si ta čísla prostě jen prohodila.