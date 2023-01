Citadela Litvínov nabídne road movie s Carmen Mayerovou a Terezou Kostkovou

Citadela Litvínov zve 23. ledna od 19 hodin na road movie dvou zcela rozdílných žen, které by si za normálních okolností asi neměly ani co říct, ale společný útěk od zažitých stereotypů spojí jejich cesty dohromady.

Začátek v 19.00 hod. na Velké scéně. Vstupné na volný prodej: 390 / 360 Kč

Délka představení: 2 hodiny včetně přestávky.

Není nic, co by tyto ženy spojovalo. Z původního hašteření o první zastavené auto se postupně zrodí nápad na společný útěk od zažitých stereotypů, který spojí jejich cesty dohromady. A právě společná cesta mezi nimi vytvoří nádherný vztah. Chvílemi pravda pořádně výbušný, plný zvratů, hádek a konfrontací, ale jindy zase plný tichého porozumění. Tyto dvě absolutně rozdílné ženy si vzájemně zrcadlí chyby i těžkosti, se kterými se musí ve svých životech vypořádat. A dělají to s obrovským nadhledem a humorem, protože až na cestě zjistí, jak jsou vlastně silné. Hra je úžasnou příležitostí pro obě hlavní představitelky, jiskří laskavým pravdivým humorem a lidskostí.

Hrají: Carmen Mayerová, Tereza Kostková



Autor: Pierre Palmade, Christophe Duthuron

Režie: Jakub Nvota

Komorní divadlo Kalich



Vstupenky k zakoupení v pokladně Citadely nebo v síti TICKETPORTAL, s možností rezervace online na webových stránkách www.citadela-litvinov.cz nebo telefonicky na čísle 476 111 487. Platnost rezervace vstupenek je 7 dní od data zarezervování. Poté bude rezervace zrušena. Pokud do začátku akce zbývá méně než 7 dní, vyzvedněte si zarezervované vstupenky nejpozději v den konání akce do 45 min. před začátkem, jinak bude rezervace zrušena.V případě, že si zákazník nevyzvedne rezervovanou vstupenku ve stanoveném čase před zahájením představení, může Provozovatel vstupenku uvolnit k dalšímu prodeji bez dalšího oznámení zákazníkovi.

Divadlo je součástí divadelního předplatného