Citadela připravuje ÚČET

Litvínovská Citadela připravuje na 16. února od 19 hodin na Velkém sále v rámci divadelního předplatného divadelní hru ÚČET.
Tři kamarádi na společném víkendu a jeden účet za večeři z předchozího dne.
Ten, kdo platil, by však po vystřízlivění chtěl od ostatních přispět. Kdo komu co dluží? Jde jenom o peníze? Série upřímných zpovědí dokazuje, že mužský svět je nevyzpytatelný. O to více, když se prolíná s tím ženským. I přesto, že pánové jsou experty na ženy, evidentně nerozumí ani sami sobě.
Hrají: Martin Kubačák, Jiří Hána, Adam Vacula
Režie: Petr Svojtka
Divadlo Bez zábradlí