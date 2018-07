Citadela se připravuje na společenskou sezónu

Letní přestávka ve společenské sezóně neznamená, že se v litvínovské Citadele nic neděje. V současné době se pracuje na zvelebení společenského sálu.

Společenský sál Citadely v poslední době doznal značné proměny. Při celkové rekonstrukci Citadely zmizely velké skleněné plochy. Později přibylo nové sociální zařízení a nakonec se změnil i parket. Ten dostal nejen nový povrch, ale také tvar. Během letošního léta přibyde akustické obložení stěn. „Renovujeme také malý bar přímo na sále. Slouží k občerstvení návštěvníků při společenských událostech. Samozřejmě bych si přál i změnu předsálí s hlavním barem, na to si ale ještě budou muset návštěvníci Citadely minimálně další rok počkat. Usilujeme také o nové vybavení společenského sálu, tedy o stoly a židle. Zdá se to jako maličkost, ale nábytek do sálu vyjde na celý jeden milión korun,“ uvedl jednatel Citadely Miroslav Otcovský. Dlouholetou bolestí Citadely jsou sedačky v kinosále. Jeden rok dokonce Citadela získala na sedačky dotaci, ale neměla už peníze na spoluúčast. Sedačky jsou tedy zatím stále původní, i když po renovaci, kterou provedli učni hamerského učiliště. V příštím roce by mohla zásadní rekonstrukcí projít vzduchotechnika společenského sálu i kino sálu. „Je možnost, že by město na tuto akci získalo dotaci se Státního fondu životního prostředí,“ potvrdil Miroslav Otcovský. Dalším problémem Citadely je dlouhodobě nefunkční restaurace. „Hledali jsme nájemce, ale nikdo restauraci v Citadele provozovat nechce. Město proto nyní musí připravit záměr využití těchto prostor. Ve spolupráci se Základní uměleckou školou by tu například mohla vzniknout veřejná hudební knihovna,“ uzavřel Miroslav Otcovský.