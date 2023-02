Citadela zve na výstavu fotografií Jana Trojáka do Café Baru

Litvínovská Citadela zve vernisáž výstavy fotografíí “TVARITMI”, která se uskuteční ve čtvrtek 9. března 2023 od 17:00 hodin v Café Baru Citadela.

Jan Troják

… se věnuje fotografii téměř třicet let. Fotoaparát byl jeho společníkem na cestách po světě, které ho zavedly do Londýna, kde devatenáct let žil. Vždy pro něj bylo výzvou experimentovat s různými formami i způsoby fotografování, až během nočních výletů do lesů a strání magických Krušných hor a čarovného Poohří začal objevovat, co dokáže ve tmě vykreslit kapesní svítilna. Techniku „malování světlem“ postupně zdokonaloval a dodnes zkouší, co všechno je s obyčejnými „baterkami“ možné. Každá další fotografie je pro něj dobrodružstvím. Sám svoutvorbu nazývá „hledání tvarů v temnotách“ a styl jeho práce by se dal nazvat „tanec ve tmě“.

Místní rodák, absolvent litvínovské „lidušky“ a gymnázia, vyrůstal v Litvínově a na Meziboří a k umění tíhl odjakživa. Od dětství maluje, fotografii se začal věnovat jako náctiletý. „Covidové roky“ ho ještě více propojily s přírodou, kde hledal únik a inspiraci, ale přirozené puzení tvořit ho neponechalo dlouho v roli pasivního příjemce a pozorovatele a brzy začala jeho rukou vznikat umělecká díla v přírodě. Proto se v posledních letech věnuje primárně landartu – krajinnému umění. Za uplynulé dva roky vytvořil celou řadu landartových instalací zejména v Mariánském údolí u Klášterce nad Ohří a zúčastnil se mnoha akcí spojených či se přímo zabývajících landartem (festival Stromy 2020, 2021, 2022; Proměny 2021, Geopark Ralsko; Be LEAF 2021 –Llano Earth Art Festival online, Land and Art Festival Königsmühle 2021, landartová instalace Přátelství na oslavách 30 let euroregionu Labe-Elbe na Komáří Vížce 2022 a další). Fotografování využívá nejen k dokumentaci projektů v přírodě, ale také k tvorbě umělecké fotografie ve spojitosti s landartem a výše zmíněným lightpaintingem (malování světlem), ať již jako součást landartových instalací nebo samostatně. V současné době vzniká nová série fotoobrazů, v nichž kombinuje landart a malování světlem.

Výstava potrvá do 4. 4. 2023