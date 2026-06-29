Co letos překvapí na mosteckém AQUADROMU? Nová terasa a výměna tobogánové kopule

Letní sezóna pro provozovatele venkovních koupališť začala s plnou parádou. Díky vysokým teplotám mohli dokonce otevřít o několik dnů dříve, než obvykle. Stejně tomu bylo u mosteckého Aquadromu, který letos navíc nabídne i novinky.
Změny zaznamenají návštěvníci hlavně v zázemí koupaliště a viditelná je i modernizace celého areálu. Hlavní novinkou letošní sezóny je terasa. „To nejviditelnější, co letos návštěvníky Aquadromu čeká, je terasa, která prošla kompletní rekonstrukcí. Z důvodu nevyhovující statiky jsme museli odstranit původní betonové zábradlí a nahradit ho novým nerezovým. Současně prošly úpravou i povrchy a celkové řešení prostoru,“ představuje ředitel Technických služeb města Mostu Michal Hartman a dodává: „Aquadrom má za sebou poměrně velkou investiční ofenzívu. Vybudovali jsme kompletně nové toalety pro venkovní areál, řada změn se odehrála také ve filtrační technologii a nové UV lampy jsme osazovali tak, abychom zajistili opravdu skvělou kvalitu vody.“ Novinka jistě potěší i děti na venkovním hřišti, kde vyrostla nová atrakce. V průběhu sezóny doplní technické služby ještě slunečníky a další prvky, aby prostředí co nejvíce zatraktivnili.
Proměna čeká i vnitřní části Aquadromu, na kterých se začne postupně pracovat. „Pokusíme se za provozu, maximálně s nějakou krátkou uzavírkou, zajistit výměnu celé tobogánové kopule, která po více než dvaceti letech provozu dosloužila. Návštěvníky zde bude čekat nerezové schodiště a nové zakrytí tak, aby areál byl připraven v plné kondici na další léta provozu,“ říká ředitel a na závěr sděluje skvělou zprávu: „Ani přes rozsáhlé investice se nezměnily ceny vstupného. Zůstávají na úrovni loňského roku.“