Co řeší mostečtí policisté

Mostečtí policisté objasnili případ poškození cizí věci, kterého se měl dle jejich zjištění dopustit 33letý muž z Mostu. Ten měl jednoho večera ve starší zástavbě města Mostu poškodit vstupní vchodové dveře u obytného domu poté, co do nich několikrát kopl. Poškodil zámek, rám u dveří i panty. Údajně tam šel na návštěvu ke kamarádovi, a protože se nemohl dostat do domu, zvolil tento netradiční způsob vstupu. Poškozenému bytovému družstvu svým jednáním způsobil celkovou škodu ve výši 23 tisíc korun. Vyšetřovatel mostecké policie Mostečana obvinil z přečinu poškození cizí věci a stíhá ho na svobodě.

Do cizího bytu vlezl přes parapet a rozbité okno

Mostečtí policisté již ví, kdo má na svědomí vniknutí do bytu a krádež vnitřního vybavení v obci na Litvínovsku. Teprve devatenáctiletý mladík se měl dle policistů pokusit vniknout pomocí nezjištěného předmětu do bytové jednotky. Překonat uzamčené dveře se mu však nepodařilo ani násilím a tak vstoupil na přístřešek nad vchodem, odkud po parapetu přešel k oknu bytu, které rozbil. Následně do bytu vnikl, prohledal ho a odcizit z něj měl dva televizory, kávovar a čtyři pákové baterie. U kuchyňské linky poškodil dvířka a zásuvky. Kde lup skončil, policisté nezjistili. Uvedeného jednání se mladík dopustil i přesto, že byl v posledních třech letech za obdobný čin odsouzen. Poškozený majitel bytu vyčíslil způsobenou hmotou škodu na částku 5 900 korun. Vyšetřovatel nyní mladého muže obvinil z přečinů porušování domovní svobody a krádeže vloupáním, za které mu může soud uložit až tříletý trest odnětí svobody.

Nářadí zmizelo z aut i z garáže

Tři případy krádeží nářadí šetří mostečtí policisté v uplynulých dnech. Dvakrát se jednalo o předměty, které byly uloženy v uzamčených vozidlech. Neznámý lapka neváhal rozbít okna a věci z vozů odcizit. Z jednoho auta odnesl sadu instalatérského nářadí v hodnotě přes šedesát tisíc korun, v druhém automobilu se zloději zřejmě líbila aku vrtačka a šroubovák. Poškozenému vznikla škoda přes pět tisíc korun včetně rozbitého okna. Do třetice si pro lup došel pachatel do garáže u rodinného domu, odkud odnesl nejen vrtačku, úhlovou brusku, ruční míchačku a zahradní nůžky. Způsobená škoda se vyšplhala na necelých čtyřicet tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody.

Policisté opětovně apelují na občany, aby nenechávali ve vozidlech žádné věci (nářadí, elektroniku, peníze, doklady), které by přilákaly zájem zlodějů.