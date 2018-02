Co se skrývá pod Hromničním potvoření?

V Městské knihovně Litvínov proběhlo první setkání žen z cyklu „Kolo roku, rituály a my“.

Hromniční Potvoření je název prvního z připraveného cyklu setkávání žen v tomto roce, které místní knihovna pořádá. A co to vlastně Potvoření je? „Rozhodně to nemá nic společného s nácvikem roztodivných grimas. Není to pitvoření, jak jsem už od jedné naší návštěvnice slyšela. Potvoření je složenina slov ,povídání´ a ,tvoření´,“ sdělila s úsměvem a na vysvětlenou zdejší knihovnice oddělení pro dospělé paní Knolová, která tyto večery pro ženy organizuje. Jedná se o setkávání žen tematicky spojená s tzv. Kolem roku. Tím se rozumí dělení roku podle slunovratů, rovnodenností a čtyř dalších dělících svátků, k nimž patří právě Hromnice – tedy podle přirozených změn přírody. „Naše tematické večery jsou inspirovány dávnou tradicí setkávání žen u nějaké činnosti např. draní či předení, kdy společně sdílely své starosti i radosti a vyprávěly si příběhy. Svátky Kola roku jsou přirozené předěly, kdy jedno období roku končí a jiné začíná. Poskytují nám tak příležitost na tyto přírodní změny navázat a podpořit změny v našem životě. Stejně tak lze jednoduše pobýt v příjemné atmosféře sdílení a odpočinout si od shonu běžného života,“ dodává dále k průběhu večera Knolová. Další setkání je naplánováno na 21. 3. od 18 hod. Tímto datem – dnem jarní rovnodennosti – začíná astronomické jaro.