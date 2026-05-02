Co se stane s krajinou, když utichnou těžební stroje? Mrkněte na thriller nového dokumentu

Co se stane s krajinou, když utichnou těžební stroje?
Mrkněte na krátkou ukázku z připravované 10dílné dokumentární série z severních Čech. Nahlédnete do historie těžební krajiny i do toho, co přichází potom. Jak vypadá přirozená sukcese a kdy naopak dává smysl technická či člověkem řízená rekultivace. Proč je klíčová voda, její zadržení, odtok, jezera, mokřady, rizika i příležitosti. Dozvíte se i jak při obnově pomáhají nové technologie a dálkový průzkum Země – satelitní data, drony a mapování změn v čase.
Pusťte si trailer: https://youtu.be/w5wmoE8PN6k a sledujte naše odborníky při hledání nové podoby krajiny — od prvních dat a scénářů až po konkrétní proměny v terénu.