Co vidí děti z dětských domovů? Odpověď se skrývá v putovní výstavě v mosteckém Centralu

Jak vypadá svět očima dětí z dětských domovů? Putovní výstava fotografií „Co vidím já“, která je od tohoto čtvrtka až do 25. června k vidění v prostorách Centralu, nechává nahlédnout nejen do fotopříběhů, ale i do křehkých duší dětí z dětských domovů.
Jedná se o fotografie, které oslavují zájem, čas a blízkost, kterou dětem z dětských domovů věnují dospělí v rámci hostitelské péče. Celý projekt doplňují autentické příběhy inspirované skutečnými osudy dětí z ústavní péče.
Výstavu připravil Nadační fond SPOLUŽIVOT pod kurátorským vedením fotografa Františka Ortmanna. Projekt je součástí celorepublikové kampaně I málo má moc, která přibližuje téma hostitelské péče a možnosti zapojení veřejnosti.
Hostitelská péče je forma pomoci dětem, které dočasně nemohou být se svou vlastní rodinou. Dítě pak žije u jiné rodiny nebo osoby — „hostitele“ — ale nejde o adopci ani klasickou pěstounskou péči. Smyslem je dát dítěti bezpečné zázemí na omezenou dobu, často během prázdnin, víkendů nebo v krizové situaci. Hostitelská péče pro děti z dětských domovů spočívá v tom, že rodina si bere dítě například na víkendy, svátky nebo část prázdnin, aby zažilo běžné rodinné prostředí a vytvořilo si stabilní vztahy. Na rozdíl od adopce zůstávají biologičtí rodiče dítěte právními rodiči. Hostitel většinou nemá plnou rodičovskou odpovědnost a péče je časově omezená a dobrovolná.
Více informací o hostitelské péči najdete na www.spoluzivot.cz.