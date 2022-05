„Covidová“ odběrová centra Krajské zdravotní mění provozní dobu

Krajská zdravotní upravila provozní dobu odběrových center. V ústecké nemocnici centrum stěhuje do infekčního pavilonu, v rumburské odběry pro malý zájem končí.



Odběrová centra vzorků na testy k nemoci COVID-19, jejichž provoz zajišťuje prostřednictvím svých nemocnic Krajská zdravotní, upravují provozní dobu. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem se navíc odběrové centrum stěhuje z pavilonu „T“ do infekčního pavilonu „I“. Provoz zde zahájí v pondělí 9. května. V Nemocnici Rumburk bude provoz odběrového centra pro malý zájem od stejného data ukončen.

Přehled odběrových center v nemocnicích Krajské zdravotní, k testování přítomnosti viru způsobujícího onemocnění COVID-19 :

Most

Nemocnice Most

Budova F, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

PROVOZNÍ DOBA OD 1. KVĚTNA: ST 8:00 – 11:00 hodin

Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Budova I, Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

PROVOZNÍ DOBA OD 9. KVĚTNA: ČT 12:00 – 15.00 hodin

Teplice

Nemocnice Teplice

Budova J, Duchcovská 53, 415 29 Teplice

PROVOZNÍ DOBA OD 9. KVĚTNA: PÁ 8:00 – 12:00 hodin

Chomutov

Nemocnice Chomutov

Budova A, Kochova 1185, 430 12 Chomutov

PROVOZNÍ DOBA OD 28. DUBNA: PO 8:00 – 11:00 hodin

Litoměřice

Nemocnice Litoměřice

Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, v pavilonu A, vstup okolo Nemocniční lékárny KZ

PROVOZNÍ DOBA: PO, ST, PÁ 8:00 – 11:00 hodin