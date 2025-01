Čtyřčlenná skupina, která se specializovala na vloupání, dopadena

Kriminalistům Ústeckého kraje se podařilo rozkrýt rozsáhlou trestnou činnost skupiny čtyř osob, která se od srpna 2024 zaměřovala na vloupání do hotelů, penzionů a rodinných domů. Dva hlavní pachatelé, muži ve věku 28 a 23 let, společně se svými družkami ve věku 30 a 21 let, provedli celkem 20 vloupání na území Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje. Obvinění vždy útočili v noční době, přičemž se zaměřovali na trezory, pokladny s finanční hotovostí a motorová vozidla. V několika případech odcizenými vozidly přímo odjížděli z místa činu. Kriminalisté již vypátrali většinu těchto vozidel a vrátili je majitelům. Celková způsobená škoda na území České republiky dosáhla téměř 5 milionů korun.

Muži byli zadrženi 20. ledna 2025 ve večerních hodinách v Pardubickém kraji. Ubytovali se v jednom z místních penzionů, kde plánovali další vloupání. Operativní práce kriminalistů přispěla k jejich rychlému dopadení. Během domovních prohlídek byly v bytech pachatelů nalezeny nástroje používané k vloupání, střelné zbraně a nemalá finanční hotovost. Skupina je navíc podezřelá ze spáchání obdobné trestné činnosti na území Německa, kde probíhá úzká spolupráce mezi českou a německou policií.

Na případu intenzivně spolupracovaly kriminalistické týmy z více krajů. Zadržení této skupiny je dalším úspěchem Policie ČR v boji proti organizované trestné činnosti. Osoby nyní čelí trestnímu stíhání za rozsáhlou majetkovou trestnou činnost, za kterou jim hrozí až 8 let vězení.