Čtyřpruh Most – Litvínov má být bez objížděk, stavět se začne za tři roky

Výstavba nové čtyřpruhové silnice I/27 mezi Mostem a Litvínovem by se měla zahájit v roce 2029. Žádné uzávěrky ani objížďky ale řidiče nečekají. Bude se projíždět stavbou. Dokončila se už studie proveditelnosti přeložek dálkovodů, což je technicky, časově i finančně nejnáročnější část celé stavby.
Studii proveditelnosti před několika týdny předalo Ředitelství silnic a dálnic k připomínkování. „Zahájení se předpokládá v roce 2029. V únoru ŘSD odevzdalo koncept projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení. V současné době probíhá připomínkové řízení. Letos v srpnu byla také odevzdána studie proveditelnosti vyvolaných přeložek dálkovodů,“ sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková.
Stavba I/27 Most-Litvínov bude náročná
Stavba bude náročná zejména kvůli umístění všech nutných přeložek a úprav inženýrských sítí a zařízení. „Stavbou dojde k více jak dvěma stovkám střetů s inženýrskými sítěmi, kdy bude třeba každý z nich se správci inženýrských sítí projednat a vypořádat se se stanovenými podmínkami. Již samotná koordinace přeložek sítí bude velmi náročným procesem, který zabere nemalý čas, nicméně ŘSD v tomto ohledu činnost zahájila,“ upozornila mluvčí.
Ve směru od Mostu se vybuduje nová levá polovina čtyřpruhu. Stávající silnice I/27, která bude sloužit jako pravá polovina čtyřpruhu, se opraví. V části úseku od 3. kilometru bude čtyřpruh veden v délce jednoho kilometru po zcela nové trase. V této části se také vybuduje nová okružní křižovatka se silnicí II/255 na Komořany. Od 4. kilometru až do konce stavby se opět vybuduje nová levá polovina čtyřpruhu. Stávající silnice I/27 se opraví a bude sloužit jako pravá polovina čtyřpruhu. „Součástí stavby bude výstavba nových či rekonstrukce stávajících celkem čtrnácti mostů a tří lávek pro pěší. Vzhledem k tomu, že se vybuduje čtyřpruh, jehož součástí bude stávající dvoupruhová silnice jako pravá vozovka, bude výstavba silnice včetně mostů probíhat se zachováním stávajícího provozu,“ dodala mluvčí.
Tentokrát bez uzavírek a bez objížděk!
Zachování provozu bude podle ŘSD bezpodmínečně nutné vzhledem k průmyslové výrobě, jejíž doprava je fixována na silnici I/27. „Předpokládá se vedení provozu po stávající silnici I/27 a výstavba levé vozovky nové silnice, v oblasti Průmyslového náměstí pak výstavba celé nové čtyřpruhové komunikace mimo stávající silnici I/27,“ uvedla k organizaci dopravy během stavby Kamila Zahálková a dodala, že po dokončení kompletní výstavby levé vozovky včetně mostů se provoz převede na dokončenou levou vozovku a naváže rekonstrukcí pravé, stávající vozovky včetně rekonstrukce mostů.
Součástí stavby jsou také demolice objektů ležících v trase komunikace, úprava řady křižovatek a velkého počtu napojení komunikací a vjezdů z průmyslových provozů. „V prostoru stavby se nachází velké množství produktovodů, vodohospodářských objektů, napěťových a spojových kabelů a vedení a dalších inženýrských sítí. Nesmírně složité a provozně náročné tedy budou velmi početné překládky, úpravy a ochrana stávajících inženýrských sítí,“ upozornila mluvčí.