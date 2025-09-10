Cyklistický oddíl v Litvínově nabírá nové členy

Cyklistický klub Litvínov, z. s., zve děti a mládež nejen z Litvínova na XIV. ROČNÍK MEMORIÁLU OLDŘICHA ROUDA 2025. Akce se koná v neděli 14. září, start v 10 hod.
u Sportovní haly Koldům v Litvínově. Kategorie jsou děti předškolního věku a mládež, od cca 3 do 18 let. Okruhy vedou převážně v terénu. Závodí se na horských kolech. Přilba povinná!
Startovné je „symbolické“ 30 Kč pro přihlášené předem, pro přihlášené v den startu 50 Kč
Přihlášky: online na www.cyklistickyklublitvinov.cz nebo v den závodu na místě od 9:30 do 9:45 hodin – zvýšené startovné!
Chceš trénovat s Cyklistickým klubem Litvínov pravidelně? Klub aktuálně nabírá nové členy – chlapce i dívky ročníku 2012 a starší!
Tréninky probíhají pravidelně každé úterý a čtvrtek od cca 16:30 do 17:45–18:00 hod.
tel.: 721 429 731, e-mail: danaroudova@gmail.com