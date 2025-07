Cyklistický závod Road Classics míří na Klínovec!

Již 19. 7. se Krušné hory opět promění v cyklistický ráj. Účastníci si mohou užít uzavřené silnice, luxusní občerstvovačky i skvělý servis v zázemí. Pro ty, co chtějí jet na maximum, je tu formát „závod“. Ti, co upřednostňují pohodovější tempo, jistě ocení formát „švih“.

Nenechte si ujít dechberoucí výhledy a přidejte se do pelotonu na https://www.roadclassics.cz/propozice/klinovec.