Dá ministertsvo „palec“ na protihlukovou vyhlášku?

Stovky občanů podepsaly petici za záchranu autodromu. Město ale zrušit činnost a provoz závodního areálu nehodlá a ani nemůže. Plánuje ovšem vydat protihlukovou vyhlášku.

Mostečtí radní projednávali už druhou petici v letošním roce, která se týká autodromu. V srpnu šlo o petici spolku Zdraví pro Most, která poukazovala na hluk z autodromu a požadovala vydání vyhlášky, která obtěžování hlukem zabrání. V polovině listopadu pak úřad obdržel petici za záchranu mosteckého autodromu, podepsanou stovkami obyvatel. „Záměrem města není omezovat autodrom v jeho činnosti, ale chceme, aby nedocházelo k obtěžování občanů nadměrným hlukem. Zabývali jsme se proto pečlivě otázkou vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností,“ vysvětlil primátor Paparega s tím, že město hodlá zregulovat hluk tak, aby byl provoz na autodromu zachován od pondělí do soboty do 18 hodin a v neděli jen do 12 hodin. O státní svátky by byl provoz zakázán. „Počítáme s tím, že by se omezení hluku mohlo dotknout i dalších činností obecně, tedy nejen provozu na autodromu, ale také používání sekaček a podobných činností,“ uvedl dále první muž města a dodal: „Regulace má jediný cíl, dostat hluk do zákonných mezí. Pokud se budou dodržovat, tak není vyloučeno, že se provoz může vrátit zpět do původního režimu, který je teď.“

V současné době se řeší konečná podoba vyhlášky a dle výsledků jednání s ministerstvem vnitra, které nabídlo městu metodickou pomoc, bude po jejím dopracování předložena k vydání do Zastupitelstva města Mostu.

„Pokud se vše podaří, mohla by se vyhláška schvalovat už na prosincovém zasedání zastupitelstva. V opačném případě bychom její schvalování posunuli až na únor, je to ovšem nejzazší termín,“ říká primátor Paparega. Vydání nové protihlukové vyhlášky by ale nemělo podle vedení města znamenat zároveň zrušení závodů a akcí typu trucků a podobných. „Autodrom může žádat o vydání a povolení výjimky. A s těmi počítáme. Závodů podobného typu je v roce ale jen několik a nám jde hlavně o regulaci agenturního ježdění a zejména motocyklů, které produkují největší hluk,“ komentuje další možnosti první muž města.

Měřič hluku se zpožděním

K vydání protihlukové vyhlášky přistoupilo město teprve poté, kdy slibovaná opatření ze strany autodromu drhla, a došlo k opakovanému překročení hlukových limitů, které tu v posledních měsících prováděla krajská hygiena. Město hodlá navíc zakoupit nový přístroj na měření hluku. V současné době se ale jeho pořízení zdrželo a zakázka bude vyhlášena znova až v příštím roce. Důvodem byla příliš vysoká cena přístroje.