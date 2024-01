Další akce ve stovkách, tentokrát došlo na řidiče

Policisté a městští strážníci se podruhé v letošním roce sešli v mosteckých „Stovkách.“ Ve čtvrtek odpoledne se opět rozdělili do smíšených hlídek, aby kontrolovali prostory jednotlivých domu, ale i okolní prostranství. Již desátá nepravidelná akce v pořadí měla v této lokalitě zvýšit bezpečnost a zajistit dodržování veřejného pořádku. Na vzájemné spolupráci se již v minulosti dohodli zástupci vedení Policie České republiky, územního odboru Most a městské policie. Společným hlídkám se podařilo vyhledat a vyřešit přestupek proti veřejnému pořádku. Pokutovaná osoba svým chováním znečišťovala prostranství mezi domy. Pokutu dostali dva řidiči, kteří porušili podmínky pro provoz vozidla. Jiné tři motoristy policisté oznámili správnímu orgánu k projednání, protože jejich automobily neměly platnou technickou kontrolu. Jeden z řidičů se musel svézt služebním vozem k lékařskému vyšetření a na služebnu k výslechu. Při silniční kontrole měl totiž pozitivní orientační test na přítomnost návykové látky v těle, a to konkrétně na metamfetamin. Úkolem společného opatření je i pátrání po osobách. S policisty a strážníky se setkalo celkem 96 občanů a dva z nich, na které hlídky narazily, byly důležité k probíhajícímu trestnímu řízení.