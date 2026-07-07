David Kämpf a bratři Kašovi podepsali dlouhodobé smlouvy s HC Verva Litvínov

Litvínov hlásí největší posilu posledních let a jednu z nejvýraznějších tváří, která se vrací do české nejvyšší soutěže. Dres chemiků bude oblékat útočník David Kämpf, který přichází přímo z NHL a s klubem podepsal víceletou smlouvu na tři sezóny.
„Je to pro nás obrovská posila a skvělá zpráva nejen pro Litvínov, ale pro celou extraligu. Získat hráče Davidova formátu, který přichází v nejlepších letech přímo z NHL je pro nás obrovsky cenné. David je komplexní útočník, lídr a profesionál, který okamžitě zvedne kvalitu našeho týmu na úplně jinou úroveň. Jsme nadšení, že se rozhodl spojit svou budoucnost právě s námi,“ říká předseda představenstva klubu Jiří Šlégr.
David Kämpf (31) se vrací do české extraligy po devíti sezónách strávených v nejlepší lize světa. Odchovanec chomutovského hokeje se v NHL vypracoval v elitního defenzivního útočníka a specialistu na oslabení. Během svého působení v zámoří odehrál za Chicago Blackhawks a Toronto Maple Leafs celkem 576 zápasů v základní části, ve kterých nasbíral 149 kanadských bodů (50+99). Dalších 35 startů a 7 bodů (4+3) přidal v play off o Stanley Cup.
Cenné zkušenosti sbíral také na mezinárodní scéně, kde reprezentoval Českou republiku na třech mistrovstvích světa a letošních olympijských hrách. Nechyběl ani u historického úspěchu na domácím šampionátu v Praze v roce 2024, kde s národním týmem vybojoval zlatou medaili. Nyní se vrací do Čech, aby se stal jednou z hlavních tváří Litvínova.
„O návratu do Česka už jsem přemýšlel delší dobu, v zámoří to bylo devět náročných let. Cítil jsem, že nastal čas vrátit se domů a najít tým v okolí bydliště. Chomutov hraje první ligu, a tak jsem se rozhodl pro Litvínov, ke kterému mám vztah už od dětství, kdy jsem tam jezdil na zápasy. V NHL už to pro mě v posledních letech byla spíš práce, hokej jsem si moc neužíval. Těším se, že tady dostanu víc prostoru, naberu nový impuls a budu se hokejem zase bavit. Obrovským lákadlem a jedním z hlavních důvodů mého příchodu byla také možnost zahrát si znovu s bratry Kašovými, se kterými se známe odmala,“ uvedl k příchodu David Kämpf.
Litvínov si také pojistil služby svých klíčových útočníků a největších hvězd. Ondřej a David Kašovi spojili svou další hokejovou budoucnost s černožlutými barvami a v klubu podepsali nové, dlouhodobé kontrakty, které platí až do konce sezóny 2028/2029.
„Prodloužení smluv s Ondrou a Davidem bylo naší absolutní prioritou. Jsou to lídři týmu, rozdíloví hráči a tváře našeho klubu. Jejich hokejové kvality jsou nesporné, což dokazují svými statistikami i vlivem na hru. Jsme nesmírně rádi, že oba věří naší vizi a rozhodli se v Litvínově pokračovat dlouhodobě. Je to skvělá zpráva pro celý klub i naše fanoušky,“ říká předseda představenstva Vervy Jiří Šlégr
Oba bratři přišli do Litvínova před třemi lety a okamžitě se stali oporami. Shodou okolností oba dosud v litvínovském dresu odehráli navlas stejný počet 143 zápasů.
Starší z bratrů, Ondřej Kaše, platí za jednoho z nejkreativnějších hráčů celé extraligy. Ve svých 143 startech za Vervu nasbíral 135 kanadských bodů za 48 branek a 87 asistencí. „V Litvínově jsem maximálně spokojený. V nové sezóně chceme odčinit loňský ročník a hrát v klidných vodách tabulky. Věřím, že tento tým má velký potenciál, a chci pomoci k tomu, abychom v dalších letech bojovali o nejvyšší příčky,“ uvedl Ondřej Kaše.
Mladší David Kaše za svým bratrem v produktivitě příliš nezaostává a je klíčovým mužem pro přesilové hry i důležité momenty zápasů. Ve 143 utkáních za Litvínov zaznamenal 115 bodů (41+74). „Rozhodování bylo jednoduché. Mám radost, že můžu pokračovat po boku bráchy a v týmu, který má ambice. Těším se na další sezóny a věřím, že společně dokážeme velké věci,“ dodal David Kaše.
Udržením bratrů Kašových a příchodem Davida Kämpfa vysílá Litvínov jasný signál o svých ambicích. Vedení klubu si podpisem klíčových hráčů pojistilo kostru týmu a intenzivně tak skládá mužstvo pro budoucnost.