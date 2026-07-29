Dcera dvojnásobného mistra světa F1 Miky Häkkinena, se představí na Autodromu Most

Ella Häkkinen, dcera dvojnásobného mistra světa F1 Miky Häkkinena, se už tento víkend poprvé představí na Autodromu Most. Ve své premiérové sezoně ve formulích nastupuje pod českou vlajkou a patří také do programu pro rozvoj mladých jezdců McLarenu.
Jak zvládá přechod z motokár do formule 4? Co pro ni znamená spojení s Českem a s jakým cílem přijíždí na Racing Journal Speed Fest 2026 ?
Přečtěte si celý rozhovor na: http://www.autodrom-most.cz/dcera-legendy-f1-se…/
Ella Häkkinen bude součástí mimořádně nabitého startovního pole F4 CEZ, ve kterém se v Mostě představí kolem čtyřiceti formulí.