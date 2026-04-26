Dcera šampiona F1 Mika Häkkinena přijede do Mostu

Patnáctiletá Ella Häkkinen, dcera šampiona F1 Mika Häkkinena, se v létě objeví na mosteckém závodním okruhu.
Mladou finskou závodnici v motorsportu a zároveň dceru slavného pilota Formule 1 čeká první velká sezona ve formuli. Míří do Formule 4 Central European Zone – a uvidíme ji i na Autodromu Most během Racing Journal Speed Festu ve dnech 31. 7. – 2. 8. Je považována za velký talent a její otec věří, že by se mohla dostat až do F1. Její kariéra hodně připomíná začátky jejího otce – ten také závodil za McLaren a vyhrál s ním dva tituly mistra světa.
O závodním víkendu budou mít diváci ideální příležitost vidět budoucí hvězdy motorsportu na vlastní oči. Čekajíje tři dny plné pestrého motorsportu – od Renault Twingo Cupu a Suzuki Swift Cupu, přes Clio Cup Bohemia a TCR Eastern Europe, až po formule F4 CEZ a nejrychlejší vozy GT. Vstupenky jsou již k zakoupení na www.autodrom-most.cz.