Dehydratace zpomaluje reakce řidiče stejně jako alkohol. Češi pitný režim za volantem stále podceňují

Téměř čtvrtina českých řidičů si myslí, že pitný režim neovlivňuje jejich schopnost řídit. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Ipsos pro síť čerpacích stanic ORLEN v Česku. Přitom nedostatek tekutin může zpomalit reakce podobně jako po požití alkoholu. ORLEN upozorňuje na důležitost pravidelného doplňování tekutin během cest a nabízí širokou škálu nealkoholických nápojů, včetně osvěžujících letních drinků.
Průzkum ukázal, že Češi za volantem pitný režim stále podceňují. Jen 19 % řidičů má zavedený rituál pravidelného nákupu nealko nápojů na čerpacích stanicích. Více než třetina oslovených se pití vyhýbá kvůli obavám z častého zastavování na toaletu – tento přístup je častější u žen.
Dehydratace je přitom závažným rizikovým faktorem. Nedostatečný příjem tekutin může vést k únavě, mikrospánku, bolestem hlavy nebo svalovým křečím. Zpomaluje také reakce a zhoršuje rozhodování v krizových situacích. To vše může ohrozit nejen samotného řidiče, ale i ostatní účastníky silničního provozu.
„Bezpečnost na cestách začíná u řidiče – a jeho schopnosti soustředit se, reagovat a rozhodovat se správně. Pitný režim je přitom často opomíjený faktor, který má zásadní vliv na všechny tyto schopnosti. Proto na našich čerpacích stanicích nabízíme širokou paletu nealko nápojů, včetně funkčních drinků a letních kombinací, které řidičům pomáhají zůstat svěží a v bezpečí,“ říká Rostislav Moravec, ředitel sítě čerpacích stanic ORLEN.
Čeští řidiči mají při výběru nápojů jasné preference. Více než tři čtvrtiny (78 %) preferují neslazené nápoje – vodu nebo nápoje s umělými sladidly. Slazené nápoje volí častěji muži. Mírně perlivá nebo neperlivá voda je jasnou volbou pro 84 % respondentů. Téměř polovina sleduje u slazených nápojů jejich složení. Polovina dotázaných si alespoň občas vybírá nápoje s minerálními látkami, jako je hořčík, železo nebo zinek, aby se za volantem cítila svěže. Zajímavostí je, že 79 % lidí nepovažuje kávu za součást pitného režimu a věří, že káva odvodňuje.
Při nákupu nápojů hraje roli i loajalita ke značce – 57 % respondentů má své oblíbené značky, kterým dává přednost. Mladší generace naopak častěji vybírá podle příchutě, bez ohledu na výrobce.
Na čerpacích stanicích ORLEN je k dispozici široká nabídka nealko nápojů, včetně minerálních vod, funkčních drinků i sezonních letních ledových nápojů. Tato nabídka je součástí rozvoje mezinárodního gastronomického konceptu Stop Cafe, který je navržen tak, aby zákazníkům na cestách nabídl rychlé, kvalitní a chuťově atraktivní občerstvení.
V letošní letní nabídce je až osm ledových nápojů – od lahodného Frappé slaný karamel, přes osvěžující Espresso Tonic s ibiškem nebo maracujou, až po džusy Green Energy a Mango Boost. Pro milovníky limonád jsou k dispozici varianty citrónová, ibišková nebo mango. Základem všech kávových nápojů je speciálně míchaná směs kávových zrn s certifikací Fairtrade, která vzniká podle unikátní receptury v Belgii a spojuje výraznou chuť s odpovědným přístupem k pěstitelům i životnímu prostředí.
