Den amerických letců připomněl oběti druhé světové války nad Teplickem

V Mukově a následně na Písečném vrchu v Teplicích se uskutečnil Den amerických letců 2026, připomínající 82. výročí sestřelení amerických bombardérů nad Teplickem během druhé světové války. Pietní akce se zúčastnil také radní Ústeckého kraje Vlastimil Skála.
Vzpomínkové setkání vzdalo hold 28 americkým letcům, kteří při plnění bojových úkolů položili své životy v boji proti nacismu. Součástí programu byly pietní akty u pomníků v Mukově a na Písečném vrchu, průjezd „Konvoje osvobození“ vojenských historických vozidel i ukázka dobové vojenské techniky na náměstí Svobody v Teplicích.
Akci uspořádaly Severočeský letecký archiv Teplice z. s. a Jednota Československé obce legionářské Teplice ve spolupráci s Ústeckým krajem, statutárním městem Teplice a dalšími partnery. Pietní setkání každoročně připomíná význam spojeneckých vojáků při osvobození Evropy a zdůrazňuje hodnoty svobody, demokracie a mezinárodní spolupráce.