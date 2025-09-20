Den architektury míří poprvé do Litvínova!

Koldum si návštěvníci prohlédnou během komentované prohlídky 4. a 5.10.
Kolektivní dům v Litvínově od architektů Vlastimila Hilského a Evžena Linharta vznikal v letech 1947 až 1953 jako jeden z experimentů moderního bydlení. Nabízel nejen byty, ale i celou řadu služeb – jesle, jídelnu, prádelnu nebo kulturní sál – s cílem usnadnit život především zaměstnankyním chemických závodů. Prohlídka se zaměří na historický kontext vzniku, výtvarná díla v interiéru, současné využití i budoucnost středního traktu, který na podzim převezme zpět město. Účastníci navštíví mimo jiné luxferovou stěnu autorů Jaroslavy Brychtové, Stanislava Libenského a Jiřího Pešata, skleněnou mozaiku Václava Sychry či střechu budovy.