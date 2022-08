Den otevřených dveří v dopravním podniku

V letošním roce se v rámci Mosteckých a Svatomichaelských slavností uskuteční Den otevřených dveří DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. V Mostě se potkáme 10. 09. 2022 od 9 do 12 hodin, v Litvínově 28. 09. 2022. V rámci dopoledne budou k vidění nejen naše současné i historické vozy (v Mostě bude vystavena i historická tramvaj T5B6t, kterou bohužel v tuto chvíli nejsme schopni převézt do Litvínova z důvodu rekonstrukce tramvajové trati), bude probíhat doprovodný program např. kolo štěstí pro děti, skákací hrad, stánek BESIP, stánek policie, fotobox – návštěvníci se budou moci vyfotit v našem voze a fotografii si odnést. V minulých měsících probíhala fotosoutěž, kde mohli „foto nadšenci“ posílat své fotografie našich vozidel. „Ze zaslaných fotografií bylo vybráno 12 vítězných snímků, z nichž bude sestaven kalendář na rok 2023,“ řekl Daniel Dunovský, ředitel DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. „Účastníci soutěže budou odměněni věcnými dary, vítězné snímky budou k vidění na dni otevřených dveřích, kde bude kalendář k prodeji,“ doplnil Daniel Dunovský. Dále budou zdarma i k prodeji reklamní předměty dopravního podniku – v tuto chvíli nechává potisknout nová trička.