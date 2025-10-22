Den plný zážitků na Autodromu Most

Autodrom Most otevře v sobotu 25. října své brány veřejnosti při tradiční akci Autoshow & Den bezpečnosti. Areál nabídne jedinečné propojení zábavy, vzdělávání a zážitků pro celou rodinu. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky práce složek integrovaného záchranného systému, jízdy pro veřejnost na závodní dráze, ukázkové kurzy bezpečné jízdy na polygonu a také charitativní program Nadačního fondu Autodromu Most. Vstup na akci je zdarma.
Hlavním lákadlem dne bude bohatý program složek IZS, které se během celého dne představí v akci. Návštěvníci uvidí ukázku zásahu při dopravní nehodě, kde policie, hasiči i záchranáři předvedou spolupráci při záchraně životů. Chybět nebudou psovodi a policejní psi, ukázka hipologie s jezdeckou jednotkou, vodní stříkač SPJ Praha ani legendární policejní Ferrari.
20 let Polygonu Most
Letošní ročník má navíc slavnostní příchuť – Den bezpečnosti odstartuje oslavy 20. výročí Polygonu Most, největšího centra bezpečné jízdy v České republice. Autodrom Most připravil pro své fanoušky 20 dní speciálních akcí, slev, tipů a soutěží, které budou probíhat jak online, tak přímo v areálu. Polygon Most za dvě desetiletí své existence pomohl stovkám tisíc řidičů zlepšit jejich dovednosti a stal se symbolem prevence dopravních nehod a odpovědné jízdy.
Bezpečně i zábavně
Na polygonu si budou moci návštěvníci vyzkoušet typické krizové situace – brzdění na kluzné ploše, aquaplaning či vyhýbací manévry před vodními překážkami. Ukázkové kurzy probíhají od 9:00 do 15:00, pro řidiče elektromobilů je připraven speciální slot 13:00–14:00. Součástí akce je i tradiční Autoshow – jízdy pro veřejnost na závodní dráze Autodromu Most.
Za 250 Kč si může každý vyzkoušet, jaké to je projet se po skutečném závodním okruhu vlastním vozem. Zájemci o moderní techniku mohou navštívit Kia Roadshow, kde budou po celý den probíhat testovací jízdy s novými modely této značky.
Pomáháme společně
Den bezpečnosti má i charitativní rozměr – Nadační fond Autodromu Most věnuje veškerý výtěžek z prodeje speciálních nadačních kelímků Nadaci policistů a hasičů. Akce tak propojuje prevenci, vzdělávání a podporu těch, kteří denně pomáhají ostatním.
Harmonogram dne
9:00–17:00 Jízdy na závodní dráze a ukázkové kurzy bezpečné jízdy
10:00 Předání grantů generálním ředitelem Autodromu Most Josefem Zajíčkem
10:30 Ukázka vodního stříkače SPJ Praha
11:15 Ukázka zásahu při dopravní nehodě (spolupráce složek IZS)
12:15 Ukázka kynologie (Cizinecká policie)
12:30 Ukázka kynologie
13:00 Ukázka hipologie
13:00–15:00 Ukázka policejního vrtulníku
15:00 Společná jízdní přehlídka policejních, hasičských vozů a vozidel z muzea policejních veteránů