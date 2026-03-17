Desáté výročí ukončení těžby v dolu Centrum připomenou těžaři a muzeum výstavou

Desetileté výročí ukončení těžby v lomu Centrum si těžební společnost spolu s Podkrušnohorským technickým muzeem připomene výstavou fotografií. Na den výročí ukončení těžby je naplánováno také stěhování těžního stroje z areálu Centrum do Podkrušnohorského technického muzea a pro bývalé zaměstnance také prohlídka administrativní budovy, šaten a podzemního krytu před tím, než se začne areál demolovat.
Hlubinný důl je zcela zasypán a zakonzervován. Na vstupních šachtách jsou umístěny betonové povaly. V současné době se pouze monitoruje stav spodní vody. S likvidací Dolu Centrum se začalo 31. března 2016 a trvala přesně rok. Veškeré práce byly ukončeny v březnu 2017. V období největší aktivity v Dole Centrum pracovalo až 1200 lidí. V roce 2016, kdy byl Důl Centrum uzavřen, tu bylo 320 horníků. Někteří odešli do důchodu, další odešli pracovat k jiným firmám. 230 horníků přešlo na chodbicování v bočních svazích lomu ČSA. Z areálu byla v loňském roce sňata památková ochrana a těžaři tak mohou realizovat své plány, které v rámci GREEN MINE s Centrumkou mají. „V areálu zůstane stát pouze jediná těžební věž, které je dál chráněnou památkou. Všechno ostatní zmizí, areál se vyčistí a stane se novou průmyslovou zónou s potenciálem vzniku nových pracovních míst. Budoucí využití areálu dolu Centrum směřujeme k vytvoření rozvojové zóny. Vzniknou tu pracovní místa. Objekty v areálu postupně zdemolujeme a vytvořené plochy postupně nabídneme investorům pro další využití. Revitalizace areálu dolu Centrum je součástí projektu Green Mine podpořeného z Operačního programu Spravedlivá transformace,“ uvedla mluvčí skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková. Bourací práce, které už byly zahájeny, podle Evy Maříkové respektují také existující památkovou ochranu objektů těžní věže a strojovny s těžním strojem, vybudované koncem 19. století. Tyto objekty demolovány nebudou a v areálu zůstanou i po jeho plánované revitalizaci. „V rámci demolic se, po dohodě se zástupci Národního památkového ústavu, také připravuje přesun druhého těžního stroje, který je také památkově chráněn a doposud je umístěn v budově strojovny, která je určena k demolici. Tento těžní stroj bude na náklady Skupiny Sev.en přesunut do Podkrušnohorského technického muzea a posléze zpřístupněn veřejnosti,“ doplnila Eva Maříková.
V závěru loňského roku se už do Podkrušnohorského technického muzea přestěhovala první zajímavost z areálu Centrum, Ward Leonardovo soustrojí. Hlavní části těžního stroje ale zatím stále zůstávají na místě. Ward Leonardovo soustrojí se využívalo k regulaci otáček těžního stroje, postupem času tuto funkci převzaly frekvenční měniče. Více než desetitunové zařízení se původně mělo stěhovat najednou s hlavními částmi těžního stroje, ale nakonec se transport této části zařízení uskutečnil už nyní. Bylo to možné díky funkčnímu manipulačnímu jeřábu přímo ve strojovně. Soustrojí bylo uloženo v samostatné místnosti, o to byla manipulace s ním snazší. Právě stěhování těžního stroje je součástí akcí v rámci desetiletého výročí.
Nejen poslední den dolu Centrum připomene výstava, kterou připravuje fotograf Petr Havlík. Autor důl Centrum mapoval systematicky ještě v době jeho plného provozu a zachytil i okamžiky postupného útlumu. Své snímky již prezentoval na několika samostatných výstavách, ta nadcházející má ukázat záběry, které veřejnost doposud neměla šanci vidět. Výstava se uskuteční v Galerii Julius, netradičním výstavním prostoru bývalé trafostanice v areálu hlubinného Dolu Julius III v Kopistech. Je společným projektem Podkrušnohorského technického muzea, které zde sídlí, a Petra Havlíka, který je kurátorem a připravuje program galerie. Výstava se koná také z podpory projektu GREEN MINE.