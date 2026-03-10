Deset nových sanitek míří do ulic Ústeckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje (ZZSÚK) pokračuje ve spolupráci s Ústeckým krajem v modernizaci vozového parku. Na začátku roku 2026 pořídila deset nových sanitních vozidel typu VW Crafter, která budou sloužit na výjezdových základnách po celém kraji.
Vozidla jsou vybavena kompletní zdravotnickou, transportní a spojovou technikou odpovídající současným požadavkům na provoz zdravotnické záchranné služby. Součástí výbavy jsou například elektrohydraulická nosítka s vyšší nosností umožňující bezpečnější manipulaci s pacienty nebo transportní křesla s pásovým systémem pro pohyb po schodišti. Technický standard doplňují moderní spojové prostředky, navigační systémy, palubní kamery a mobilní technika pro zpracování zdravotnické dokumentace přímo v terénu.
Celková pořizovací cena deseti vozidel činila přibližně 48 milionů korun včetně DPH. Z evropského projektu „Posílení vybavenosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje“, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), bylo financováno téměř 41 milionů, zbývajících 7 milionů korun bylo uhrazeno z Fondu investic ZZSÚK.
„Nová sanitní vozidla postupně nahradí starší vozy. Vozový park obnovujeme pravidelně s ohledem na technický stav vozidel, jejich životnost i provozní náklady. Deset nových sanitek pomůže snížit průměrné stáří vozového parku a zároveň usnadní práci záchranářům při poskytování neodkladné péče pacientům v celém kraji,“ uvedl ředitel ZZSÚK Petr Bureš.
Nové vozy budou postupně nasazeny na výjezdových základnách v Ústí nad Labem, České Kamenici, Rumburku, Roudnici nad Labem, Teplicích, Mostě, Lounech, Žatci, Chomutově a Kadani.
Dodávka je první částí zakázky na celkem 27 sanitních vozidel v celkové hodnotě přibližně 130 milionů korun, která budou v roce 2026 pořízena s podporou evropských fondů a Ústeckého kraje.