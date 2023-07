Destinační agentura Krušné hory pořádá 30. července cyklojízdu do Německa

Tentokrát se cyklisté podívají do Německa do Blockhausenu. Je zde spousta dřevěných soch pod širým nebem. V květnu proběhl řezbářský plenér a přibyly nové sochy. Sraz je na nádraží v Litvínově u autobusu 523 směr Český Jiřetín, autobus odjíždí v 7:43 hodin. Zakončení je na Klínech, zde je možné dát si pozdější oběd. V Blockhausenu je občerstvení a berou jen hotovost, tak eura s sebou! Počet účastníků je omezen kapacitou vozíku za autobusem. Trasa je cca 50 km.

Profil trasy je z Českého Jiřetína do Blockhausenu příjemný nic moc stoupání. Cesta zpět má více stoupání. Není vhodné pro malé děti. Hlaste se jako obvykle buď pod příspěvkem nebo na info@krusne-hory.org, pro bližší info 724 808 070.