Děti s rybáři vypustily do Bíliny skoro půl tuny ryb

Děti z 1. Základní školy v Mostě, ve spolupráci s rybáři severočeského rybářského svazu a za podpory skupiny ORLEN Unipetrol, vypustily do Bíliny dalších 400 kg původních druhů ryb. Tradiční akce, která se koná dvakrát do roka, se konala u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Na akci se podílelo také ekologické centrum Most, které mělo pro děti připravený doprovodný program, ve kterém si děti mohly vyzkoušet své znalosti vodního světa a zároveň se dozvědět i mnoho zajímavostí o českých řekách. Skupina ORLEN Unipetrol od roku 2010 podpořila vypouštění ryb do řeky Bíliny již více než jedním milionem korun, za který se podařilo vypustit už 11 tun ryb.

Akce byla pro děti doprovázena vzdělávacími aktivitami, během kterých rybáři žákům ukázali různé zajímavosti z vodního světa. Děti se s rybáři zase podělily o své znalosti o vodním prostředí, které získaly ve škole. Jedinečný zážitek si mohly děti odnést z vlastnoručního vypuštění ryb do řeky.

„Vysazování ryb do Bíliny je už tradiční akcí, při které kombinujeme podporu životního prostředí se vzděláváním žáků z místních základních škol. Jsem ráda, že se z této události stala již pravidelně opakující událost,“ řekla k vysazování ryb do Bíliny Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

V letošním roce se k akci připojili také žáci z 4. třídy ZŠ Most, kteří pomáhali vypustit do Bíliny ryby o celkové hmotnosti 400 kg. Akce proběhla vedle přesunutého kostela v Mostě a pro účastníky byl připraven pestrý doprovodný program. „Nejenže děti měly možnost podílet se na praktické ochraně přírody, ale zároveň jsme je zapojily do různých vzdělávacích aktivit, jako jsou kvízy o vodním ekosystému a vyzkoušení znalosti s jakými rybami je možné se v českých řekách setkat. Jsme velmi rádi, že se do akce zapojil právě kolektiv dětí, který s námi spolupracuje i na projektu MOST k přírodě, který děti vede právě k praktické ochraně životního prostředí,“ vysvětluje Martina Černá, vedoucí Ekologického centra Most.

„Děti si akci moc užily. Je to skvělé doplnění výuky o praktický zážitek z přírody a vodního světa, o kterém se letos také učíme. Z příležitosti držet a vypustit rybu do řeky měly děti velký zážitek,“ dodává dodává Mgr. Lenka Černá, učitelka ze ZŠ Most.

Vypuštění ryb bylo pečlivě naplánováno a koordinováno tak, aby odpovídalo ekologickým potřebám řeky Bíliny. „Vypouštíme různé druhy ryb, které zde tradičně žijí, aby byl ekosystém co nejvíce vyvážený. Tentokrát jsme do Bíliny vypustili např. líny, cejny, plotice, perlíny, kapry, ale také štiky nebo okouny,“ vysvětlil Jan Skalský, tiskový mluvčí Českého rybářského svazu, Severočeského územního svazu.

Mimo zvýšení rybí populace v Bílině má akce za cíl šířit povědomí o ochraně přírody mezi dětmi ze základních škol a dětských domovů. Skupina ORLEN Unipetrol tuto akci podporuje od roku 2010 a do zarybňování již investovala Bíliny více než jeden milion korun. Díky tomu bylo vypuštěno do řeky Bíliny přibližně 11 tun původních rybích druhů. Spolu s vypouštěním ryb do Bíliny skupina ORLEN Unipetrol ve svých areálech podporuje také hnízdění kriticky ohrožených sokolů stěhovavých, kteří se na svá hnízdiště pravidelně vrací.