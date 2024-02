Dětská chirurgie pořídí díky daru sprchovací lehátko

Oddělení dětské chirurgie – dětské úrazové centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Krajské zdravotní podpořila společnost Prosperity Financial Services, a.s. Předala mu šek v hodnotě 60 000 Kč. Částka bude využita především na nákup speciálního sprchovacího lehátka.

„Oddělení dětské chirurgie – dětské úrazové centrum ošetřuje a pečuje o pacienty do 18 let věku. Nákup sprchovacího lehátka pro lůžkovou část tohoto oddělení výrazně zvýší hygienický komfort pacientů, usnadní péči o děti a mladistvé, hospitalizované například po těžkých úrazech. Součástí nákupu bude i jeden televizor, určený na pokoj malých dětí,“ uvedl primář Oddělení dětské chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Petr Polák.

„Rozhodli jsme se podpořit lékaře, kteří pomáhají při zotavováni dětí a mladistvých po těžkých úrazech v Masarykově nemocnici v městě Ústí nad Labem, kde máme jako společnost největší podíl klientů. Proto chceme pacientům dětské chirurgie ulehčit darovanou částkou průběh hospitalizace. Zároveň tím děkujeme lékařům, sestrám a celému personálu za jejich práci a péči o to nejcennější, co člověk v životě má,“ říká Dalibor Minář, oblastní ředitel Financial Services, a.s.

Oddělení dětské chirurgie – dětské úrazové centrum je i výukovým pracovištěm pro dětskou laparoskopii. Provádí operační výkony z oblasti obecné chirurgie, břišní chirurgie, hrudní chirurgie, traumatologie, chirurgie štítné žlázy a novorozenecké chirurgie. V rámci traumatologického centra je nastavena velmi úzká spolupráce s Dětskou klinikou, KAPIM (Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny), Klinikou úrazové chirurgie, Neurochirurgickou klinikou, Ortopedickou klinikou, Radiologickou klinikou, ORL klinikou, ÚČOCH (Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie) a Rehabilitačním oddělením.