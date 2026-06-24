Dětská odvaha, která zachránila život na jezeře Most

Denis Roob a Adrian Bandi. Dva žáci ze základní školy v Lomu, kteří se díky mimořádnému činu stali hrdiny. U jezera Most pomohli zachránit život ženě, která se ve vodě dostala do vážných potíží a začala se topit.
Jeden z chlapců, Denis Roob, si všiml ženy, která bezvládně ležela na hladině hlavou dolů, poté co ji při skoku do vody někdo zranil. Chlapec neváhal ani na okamžik a vydal se ženě na pomoci. Díky jeho rychlé reakci a pomoci kamaráda se mu podařilo ženu vytáhnout z vody na břeh. „Kdyby si chlapci ženy nevšimli a nezareagovali tak rychle, mohly být následky tragické,“ uvedl jeden ze svědků události. Denis, který ve škole navštěvuje kroužek první pomoci Malý záchranář navíc zcela suverénně pomáhal i při následné resuscitaci. Když na místo dorazila zdravotnická záchranná služba, pokračovala v oživování a poté přepravila ženu do nemocnice . Podle záchranářů se jednalo o otázku několika minut, které byly při záchraně rozhodující. „Kluci si zaslouží obrovskou pochvalu, jsem jim moc vděčná. I jejich škole, která má tak důležitý kroužek a že díky němu zachránili život mojí maminky,“ řekla dcera zachráněné ženy.
Ředitel lomské základní školy Jaroslav Zajíc ocenil žáky za statečnost a tolik potřebnou rozhodnost. „Jsme na naše žáky velmi hrdí. Prokázali nejen znalosti, ale také odvahu a schopnost zachovat klid v náročné situaci. Právě takové činy jsou příkladem pro ostatní děti i dospělé,“ uvedl ředitel školy.. Na „jeho“ škole funguje kroužek první pomoci Malý záchranář a podle ředitele má rozhodně smysl. „I děti totiž mohou v rozhodujících okamžicích sehrát klíčovou roli. Nyní se ukázalo, že kroužek Malý záchranář není jen zajímavou volnočasovou aktivitou, ale může pomoci zachraňovat lidské životy. Právě proto má kroužek na naší škole své pevné místo.“ Oba žáky při předávání vysvědčení ocenil také starosta lomské radnice Vladimír Urban.
Na fotografii Denis Roob (vpravo) a Adrian Bandi, hrdinové od jezera Most.