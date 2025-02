DĚTSKÁ POHOTOVOST V MOSTĚ STÁLE MIMO PROVOZ. PENÍZE BY BYLY, LÉKAŘI VŠAK NE…

Dětská pohotovost v Mostě permanentně nefunguje a nad jejím znovuzprovozněním visí otazník. Důvodem je nedostatek lékařů. Ti nechtějí pohotovost sloužit ani za výhodnějších finančních podmínek.

Problémy s fungováním dětské pohotovosti v Mostě se vlečou, i když se intenzivně řeší. Zda se podaří situaci stabilizovat, je ale nejisté. „Situaci kdy pohotovost téměř nefunguje, vnímáme. Pohotovost je podle zákona povinen zajistit kraj. Žádali jsme proto o vyjádření a proběhlo již několik jednání, naposledy před pár týdny,“ potvrdil mostecký primátor Marek Hrvol.

Jednání se kromě zástupců Ústeckého kraje účastnila také Krajská zdravotní, která poskytuje pro pohotovost prostory, a zástupci dětských praktických lékařů, kteří by měli by ze zákona pohotovost sloužit. „Občané sice očekávají výsledky, ale ty zatím neznáme. Kraj jednal s doktory i interně, navrhl jim podmínky, ať již časové, tak finanční a nyní se čeká, jak se lékaři rozhodnou. Míč je teď na jejich straně,“ informoval Marek Hrvol.

Podle primátora je město Most v celé záležitosti, kdy si lidé stěžují na nedostupnost této péče, v pozici pouhého nešťastného účastníka. „Narážíme na základní problém, který je ve zdravotnictví, a to je personální nedostatek lékařů, což se promítá i do těchto služeb,“ sdělil primátor. Město přispívá na pohotovost finančními prostředky, aniž by to byla jeho povinnost. Pohotovost zajišťuje Ústecký kraj. „Deklarovali jsme, že pokud by to pomohlo vyřešit problém, přihlásíme se o poskytnutí další podpory. Kraj to ale odmítl, a dokonce i sami lékaři připouští, že to není ani tolik o penězích, ale o možném časovém fondu,“ dodal primátor. Lékařům prioritně nejde prý o finanční motivaci. Zajišťují totiž své ordinace, mají mnohdy přetlak svých pacientů, kterých je přes tisíce a které potřebují zajistit. „Často mají své ordinace vytížené až do večerních hodin. Starší doktoři navíc končí a po nich přebírají ordinace mladší kolegové. Pak už mnoho sil a času na vedení pohotovostí nezbývá. Je proto potřeba nahlížet na celou věc hlubší optikou. Uvidíme, jak to celé dopadne,“ uvedl primátor. Most nyní čeká, až jej zástupci Krajského úřadu budou informovat, jak se nakonec s lékaři dohodli.