Dětské centrum Ústeckého kraje povede nově Helena Cidrychová

Radní pro zdravotnictví Radim Laibl poděkoval Miladě Šilhové za její práci a vedení Dětského centra Ústeckého kraje v Mostě (dříve Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje), které řídila od roku 2000. Vyzdvihl její vynikající přístup k transformaci péče o děti do 3 let věku v regionu, jenž vedl k postupné proměně kojeneckých ústavů do současné podoby.

Novou ředitelkou centra se tak od 1. července 2025 stává Helena Cidrychová. „Přeji, aby se celému týmu centra podařilo přestát všechny výzvy i nástrahy v další činnosti a aby obětavá péče o děti byla nadále vaší prioritou,“ uvedl radní Radim Laibl.

Dětské centrum Ústeckého kraje poskytuje řadu služeb zaměřených na děti. Nabízí dvě dětské skupiny primárně pro rodiny pomáhajících profesí, dlouhodobou lůžkovou zdravotní péči, respitní pobyty a domov pro osoby se zdravotním postižením a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a nyní je péče poskytována v organizaci pouze dětem se zdravotním handicapem a dětem v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.