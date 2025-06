Devátý ročník Ceny hejtmana zná vítěze

V roce 2025 se konal již 9. ročník Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost (CSR), do kterého se zapojilo celkem 56 organizací ze soukromého i veřejného sektoru. Soutěž opět ukázala, že odpovědný přístup k podnikání, zaměstnancům, komunitám i životnímu prostředí má v kraji pevné místo.

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost ocenila inspirativní organizace z Ústeckého regionu. Ústecký kraj ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje a Radou kvality České republiky pokračuje v podpoře odpovědného přístupu k podnikání a veřejné službě.

Smyslem Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je nejen poděkovat, ale také inspirovat. Oceněné subjekty dokazují, že etické jednání, péče o zaměstnance, podpora komunit či ochrana životního prostředí jsou hodnoty, které mají praktický dopad. CSR není jen koncept, ale každodenní realita těchto organizací. Je to vědomý a dlouhodobý závazek vůči společnosti. Právě organizace, které jednají s souladu s touto filozofií, jsou každoročně inspirací pro ostatní – dokazují, že společenská odpovědnost není pouze trend, ale důležitý nástroj pro zvyšování kvality života v regionu.

Nejvyšší ocenění za odpovědné společenské chování si v letošním roce odnášejí organizace, které nejen, že mění společenské klima, přispívají k rozvoji regionu či ochraně životního prostředí, ale jejichž aktivity mají společný sekundární efekt, kterým je zlepšení image Ústeckého kraje.

V kategorii „PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY – velká podnikající organizace nad 250 zaměstnanců“ dominovala společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, jež v rámci hodnocení získala nejvíce bodů, a které patří poděkování nejen za podporu environmentálních, sportovních, vzdělávacích a kulturních projektů. V této kategorii byli dále oceněni následující: AGC Automotive Czech a.s., Chart Ferox, a.s., Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o., MALFINI, a.s., Mondi Štětí a.s., NEG4GAS, s.r.o., ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., Parker Hannifin Industrial s.r.o., Toyoda Gosei Czech s.r.o., TRCZ s.r.o. a ZF Electronics Klášterec s.r.o.

Nejvyšší počet bodů v kategorii „PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY – střední podnikající organizace do 250 zaměstnanců“ obdržela společnost HIT OFFICE, s.r.o., která si uvědomuje, že firma nemůže fungovat izolovaně a je nedílnou součástí okolí, a proto je její základní hodnotou udržitelnost. Do této kategorie se dále přihlásily následující podnikatelské subjekty: AIR PRODUCTS, spol. s r.o., Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o., HOFMANN WIZARD s.r.o., Holcim (Česko), a.s., Panattoni Czech Republic Development s.r.o. a SDZP družstvo.

V další kategorii „PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY – malá podnikající organizace do 50 zaměstnanců“ byla vybrána organizace NETEX, spol. s.r.o., jejíž posláním je ukázat, že pomáhat a dělat radost lze i bez velkého finančního zázemí. Druhou oceněnou organizací byla DELFY s.r.o.

Na nejvyšší příčce se v kategorii „PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY – do 10 zaměstnanců (MIKROPODNIKY)“ se umístila společnost Naturen, s.r.o. (Kauboy), jejíž přidanou hodnotou je zaměstnávání zdravotně a psychicky postižených osob. Společensky odpovědně se lze chovat i v rámci sociálního podniku. V této kategorii byli oceněni také další podnikatelé: Blanka Kleinová (Bar Černý Anděl), Divadlo VETŘI, ELFIUM s.r.o, Kavárna bez minulosti, Martin Šruma, PPS Engineering CZ s.r.o, Prodoor s.r.o a SALDO – Zlatohlávek s.r.o.

Vítězem kategorie „VEŘEJNÝ SEKTOR – ostatní nad 50 zaměstnanců“ byla zvolena Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace, která klade velký důraz na spolupráci se zaměstnavateli a firmami, které nabízejí různorodou podporu žáků při studiu. V této kategorii byly oceněny následující organizace: Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace a Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace.

Nejvyšší počet bodů v kategorii „VEŘEJNÝ SEKTOR – ostatní do 50 zaměstnanců“ získala Městská knihovna Louny, p.o., která se zabývá jak péčí o své zaměstnance, environmentálním vzděláváním, tak i propojováním lidí a komunit. Bezesporu je bezpečným prostorem pro setkávání, sdílení a vzdělávání. Dalšími oceněnými v této kategorii byly organizace: Basketbalový klub Děčín z.s., Bridge Academy, z.s., Dětská organizace ZÁLESÁK MOST z.s., Educator, z.s., Hospic v Mostě o.p.s., Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s., Mateřská škola Dobroměřice, Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace, Mateřská škola VELTĚŽE, Muzeum československého opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“, z.s., Nadační fond Veroniky Kašákové, Podkrušnohorské technické muzeum o.p.s., YMCA Ústí nad Labem a Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková organizace.

V kategorii „VEŘEJNÝ SEKTOR – obec s rozšířenou působností“ zvítězilo Statutární město Most. Město klade důraz na zapojení veřejnosti do mnoha rozhodovacích procesů, komunitního plánování a podpory volnočasových a prorodinných aktivit. Dalším oceněným městem v této kategorii bylo Statutární město Děčín a město Rumburk.

První příčka v kategorii „VEŘEJNÝ SEKTOR – ostatní obec“ patří obci Dobroměřice, mezi jejíž priority patří zejména týmová práce. V této kategorii byla oceněna i obec Havraň.

Rada pro hodnocení udělila zvláštní cenu společnosti Chart Ferox, a.s. Společnost na různých úrovních naplňuje svoji vizi podpory regionu, kde se cení řemeslo a technické obory mají prestiž.

Hodnotitelé sdělili, že letošní hodnocení bylo náročné z hlediska toho, že dotazníky nejvýše bodovaných soutěžících organizací umístěných v jednotlivých kategoriích byly zpracovány na velmi vysoké úrovni, což vypovídá o jejich systematickém přístupu k plnění témat společenské odpovědnosti v uplatňovaném systému managementu, a jednat o vytváření udržitelné hodnoty nezbytné pro dlouhodobý úspěch těchto organizací.

„Ústecký kraj patří dlouhodobě mezi lídry v oblasti společenské odpovědnosti. To, že se do soutěže každoročně hlásí desítky organizací a že naši zástupci sbírají uznání i na celostátní úrovni, je jasným důkazem, že odpovědný přístup už dávno není výjimkou, ale rostoucím standardem. Těší nás, že právě z našeho regionu přichází tolik pozitivních příkladů – organizací, které svým přístupem inspirují ostatní, pomáhají rozvíjet komunity a přispívají k tomu, aby se Ústecký kraj stal místem, kde se dobře žije i podniká. I díky těmto subjektů a jejich aktivitám jsem hrdá, že jsem z Ústeckého kraje,“ komentovala v závěru Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.