Devět medailí vybojovali čeští rychlostní kanoisté v Račicích

Dvě zlata, jedno stříbro a šest bronzových medailí získali rychlostní kanoisté na evropském šampionátu v kategorii juniorů a do 23 let v Račicích. Česká hymna jim dvakrát zazněla v neděli, kdy po kajakáři Jakubu Zavřelovi vystoupaly na stupínek pro vítěze také juniorské kajakářky Štěpánka Sobíšková a Barbora Galádová, které vyhrály v olympijské disciplíně deblkajak na 500 metrů. Poslední českou medaili šampionátu přidal juniorský kanoista Jiří Minařík na dvoustovce.

„Devět medailí, to je perfektní výsledek. Je to výrazně víc, než se dalo odhadnout. Nejenže se podařilo proměnit skoro všechny šance v disciplínách, kde jsme si na medaile tajně mysleli, ale závodníci dokázali překvapit i v některých disciplínách, kde bych si neodvažoval odhadnout, že by na medaili mohli dosáhnout. Musejí být maximálně spokojení,“ řekl reprezentační trenér Pavel Hottmar. „A je to o to lepší, že se jim to podařilo doma v Račicích. Myslím, že prostředí a fandění rodičů a kamarádů k úspěchu také přispělo. Domácí šampionát navíc umožnil to, že závodníci mohli mít velkou podporu oddílových trenérů, bez jejichž skvělé práce bychom tolik úspěchů neměli. Patří jim díky.“ Medaile po nedělních finálových jízdách předal i náměstek hejtmana pro školství Petr Šmíd. Letošní šampionát je spolu s projektem Česko vesluje na seznamu Rodinného stříbra Ústeckého kraje.

České medaile na mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let:

Zlato

Štěpánka Sobíšková, Barbora Galádová (K2 500 m, juniorky)

Jakub Zavřel (K1 500 m, U23)

Stříbro

Jiří Minařík (C1 1000 m, junioři)

Bronz

Tomáš Sobíšek (K1 1000 m a K1 500 m, junioři)

Petr Fuksa (C1 1000 m, U23)

Kateřina Zárubová, Adéla Házová, Gabriela Hermély, Barbora Betlachová (K4 500 m, juniorky)

Barbora Galádová (K1 1000 m, juniorky)

Jiří Minařík (C1 200 m)