DHK Baník Most se stal tréninkovým centrem talentovaných hráček

DHK Baník Most se stal tréninkovým centrem mládeže pro kategorie mladších a starších dorostenek. Klub se tak více a více stává opravdovou Mekkou ženské házené minimálně v severních Čechách.

Centrum bude soustřeďovat talentované hráčky z větší oblasti, které se následně stanou základem reprezentačních výběrů ve svých kategoriích. Tréninková centra mládeže jsou u nás v ženské složce nyní jen čtyři, kromě Mostu ještě v Plzni, Zlíně a Praze.

„Pro nás je tréninkové centrum mládeže důležité v tom, že můžeme do daných kategorií přivést naše největší talenty a nabídnout jim kvalitní servis a podmínky k výkonnostnímu růstu, které by jinde nedostaly,“ vysvětluje nový sportovní ředitel DHK Baník Most a nedávný trenér ženského týmu Jiří Tancoš.

TCM jsou řízena Českým svazem házené a musí dodržovat jednotnou metodiku jak v kondiční přípravě, tak v herních záležitostech.

„Hráčky budeme testovat, jejich výkonnost se bude vyhodnocovat a výsledky pak poslouží jak k hodnocení práce TCM, tak coby výstup pro reprezentační trenéry. Z kvalitní přípravy samozřejmě může zároveň těžit i klub,“ upřesňuje Jiří Tancoš.

Klub musí splňovat parametry ohledně kvality trenérů, minimálního počtu tréninkových jednotek, zázemí, finanční stability a působnosti v nejvyšších soutěžích ve všech kategoriích. TCM a jejich kluby jsou přitom svazem nejen monitorovány, ale i finančně podporovány.

V Mostě je pro mladé hráčky připravena návaznost na sportovní gymnázium, možnost ubytování a v letošním roce i nadstandardní stravování. „To je náš bonus navíc,“ uzavírá Jiří Tancoš, kouč mladších dorostenek TCM. Jako hlavní trenérka bude v centru působit Lucia Mikulčík, bývalá dlouholetá kapitánka MOL ligového týmu a nyní trenérka starších dorostenek, která letos ukončila aktivní kariéru.

zdroj: dhk-banikmost.cz