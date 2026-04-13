Diakonie ČCE spouští projekt Psaní od srdce, má zmírnit osamělost starších lidí

Diakonie ČCE zahájila již čtvrtý ročník dobročinného projektu Psaní od srdce. Až do 3. května bude propojovat seniory s veřejností prostřednictvím ručně psaných dopisů, které by se letos měly zaměřit na význam pohybu pro udržení fyzické i psychické kondice v pokročilém věku.
Projekt Psaní od srdce má zmírnit osamělost starších lidí a podpořit mezigenerační vztahy. Diakonie ČCE proto vyzývá širokou veřejnost, aby ručně napsala dopis konkrétnímu seniorovi. Měl by obsahovat sdělení vyjadřující podporu, letos se zaměřením na pohybovou aktivitu. Pro adresáta může mít taková forma i obsah zásadní význam. Dopisy budou prostřednictvím sociálních pracovníků doručovány do domovů pro seniory i osaměle žijícím lidem v domácím prostředí. „Senioři častěji zažívají samotu a ubývají jim sociální kontakty. Přitom mají mnoho zkušeností i zážitků a často také aktivní zájem o své okolí. Projekt Psaní od srdce jim nabízí příležitost navázat nové vztahy, veřejnosti pak opět, nebo dokonce poprvé poslat ručně psaný dopis,“ říká mluvčí Diakonie ČCE Dalibor Hála a dodává: „Dopisy poputují za pomoci pečovatelek k seniorům především v domácím prostředí, ale i do domovů pro seniory. Zapojit se může každý, kdo má chuť udělat něco hezkého pro lidi ve svém okolí.“
Do projektu, na kterém spolupracuje TV Nova, se vloni zapojily tisíce dobrovolníků a stovky sociálních služeb po celé České republice. Letošní cíl je motivovat 7500 pisatelů. Veřejnost může kromě ručně psaného dopisu podpořit projekt i finančně – finanční sbírka pomáhá seniorům po celý rok. Prostředky putují na jejich pohybové aktivity, rehabilitace, výlety a kulturní či terapeutické programy, ale také na podporu dobrovolnictví či školení pracovníků v oblasti sociální péče. V minulých letech přinesly dopisy radost tisícům seniorů a v některých případech vedly i ke vzniku dlouhodobých přátelství mezi pisateli a jejich adresáty. Právě osobní vzkaz může významně přispět k pocitu blízkosti a zájmu, který mnoha seniorům chybí.
Projekt zároveň upozorňuje na problém sociální izolace ve stáří a nabízí veřejnosti snadný způsob, jak pomáhat. „Se seniory se setkávám velice ráda. Fascinuje mě jejich nadhled a při diskusi o počasí obdivuji, jak ho dokáží předpovídat jen z přírody kolem sebe. Mám svůj oblíbený domov seniorů, kam jezdívám ve volném čase. Projekt Psaní od srdce podporuji dlouhodobě. I když nemáme zrovna možnost zajet za seniory osobně, můžeme si najít pár minut času a napsat pohled či dopis, které přinesou někomu radost,“ říká meteoroložka TV Nova Dagmar Honsová. „Co se nepoužívá, to ochabuje. Pohyb je základní stavební prvek, aby mohli senioři vzkvétat, a je to cesta k samostatnosti. Kdyby senioři neměli možnost jít si zacvičit, mnohdy by to pro ně znamenalo izolaci a projevovalo by se to na jejich psychickém i fyzickém stavu,“ říká koordinátorka služby Jubilata pro osoby potřebující péči v Dobřanech a Merklíně Soňa Homrová.
Pohyb je pro seniory víc než cvičení, je to svoboda. Bez pravidelného pohybu se svaly oslabují, roste riziko pádu a s ním i ztráty soběstačnosti. Pohybové aktivity tento koloběh dokážou zpomalit, případně úplně zastavit. Výzkumy WHO i nezávislé studie ukazují, že pravidelný pohyb prodlužuje soběstačnost, zlepšuje náladu a chrání mozek. Pro seniory, kteří tráví většinu dne na pokoji, přitom stačí málo – skupinové cvičení, procházka, pohybová hra nebo chvíle tance.
Dopisy může veřejnost zasílat přímo do konkrétních organizací, autor dopisu se na webu www.psaniodsrdce.cz zaregistruje a obdrží adresu včetně dalších informací do svého mailu. Na stejné webové adrese je zveřejněn seznam všech zúčastněných zařízení, ze kterých je možné vybírat. Autor dopisu může od seniora obdržet zpětnou vazbu, která třeba bude znamenat začátek nového přátelství. Do projektu se mohou zapojit společně i žáci ve školách.