Dílna posouvá klienty do společnosti

Vázičky, hrnečky, rozličně misky a další výrobky z keramiky, které vznikly pod šikovnýma rukama klientů Domova sociálních služeb v Háji u Duchcova, si můžete vybrat a koupit v novém obchodě na náměstí v Oseku. Výrobna i obchod vznikly jako sociálně terapeutická dílna a pomáhají lidem se zdravotním postižením v začlenění do běžného života.

V dílně od ledna pracuje pod dohledem terapeutů deset klientů Domova sociálních služeb v Háji u Duchcova. V rámci pracovní terapie se u lidí se zdravotním postižením rozvíjí motorické schopnosti, učí se keramickým dovednostem, rytmu, práci ve skupině a vytvářejí si pracovní a sociální návyky vhodné pro budoucí zaměstnání a živobytí. „Důležité je, že výrobek nejen udělají vlastní rukou, ale že se také dostanou do obchodu, do kontaktu se zákazníky. Vidí, že je o jejich výrobek zájem. Že jsou potřební a že jim je někdo ochotný za jejich práci zaplatit. To je velmi důležitá sociální zkušenost, kterou naši klienti potřebují, pokud mají žít a pracovat v chráněném bydlení mimo sociální zařízení,“ říká k nové službě ředitel DSS Háj u Duchcova Oldřich Malý.

Klienti sociálního zařízení v dílně pod vedením zkušeného pracovníka ručně vyrábí od miniatur až po velké výrobky, točené na kruzích. Používají různé keramické hlíny a techniky výroby. Hotové výrobky dekorují na dílně různými technikami, například engobou, leštěním, vyrýváním, vyškrabáváním do engoby, otiskováním různých struktur na povrch výrobku při jeho výrobě ve fázi, kdy je jeho povrch měkký, použitím šablon, přírodnin apod. „V dílně mě práce velmi baví. Líbí se mi, že dělám něco užitečného. Výrobky, které si přijdou lidé koupit a používají je. Pijí kávu z mých hrnečků, dávají si květiny do mých váziček. Je to moc příjemný pocit, když mě lidé pochválí. Když pracuji, připadám si, že jsem víc samostatná,“ těší se z nové práce klientka DSS Háj u Duchcova Gábina Sámusová.

„Sociálně terapeutická dílna je jen dalším posunem našich klientů směrem do společnosti. Po prvním projektu, který byl směřován na zařízení v Háji u Duchcova, se druhý projekt zaměřuje na pracoviště v Nové Vsi v Horách. Máme chráněnou dílnu, připravujeme i chráněné bydlení. Chceme pro naše klienty koupit byty v Oseku. Další lokality pro chráněné bydlení hledáme pro klienty z Nové Vsi v Horách. Součástí zavádění transformace sociálních služeb do praxe v případě klientů z Nové Vsi v Horách je například i nácvik jízdy autobusem z horské vsi do Litvínova,“ doplnil ředitel. Projekt je podpořen z Operačního programu zaměstnanost Evropského sociálního fondu.