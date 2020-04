Divadelní léto na Hněvíně má šanci

Od pondělí 27. dubna 2020 je otevřena pokladna Městského divadla v Mostě a je v běžném provozu (v pracovní dny od 8 do 18 hodin) za dodržení hygienických podmínek, tedy zakrytí úst a nosu a dodržování rozestupů. Vaše zakoupené vstupenky na veškerá neodehraná představení a ostatní akce plánované od 10. března 2020 do 30. dubna 2020 je možné vrátit do 29. května 2020.

Výjimkou je představení Caveman, pro které divadlo zajistilo náhradní termín na 25. října 2020 a vstupenky tedy zůstávají v platnosti. Pokud vám tento termín nevyhovuje, i zde máte možnost vstupenky vrátit do 29. května 2020.

Dále jsou výjimkou koncerty agentury MMMM pana Petra Macka, kdy vstupenky zůstávají v platnosti na podzimní náhradní termíny 14. září a 19. října 2020.

Z časových a technických důvodů je divadlo v Mostě nuceno přesunout premiéru inscenace Kati – a s ní související reprízy konané v rámci abonmá – do sezony 2021. „Ostatní premiéry, reprízy a dovozová představení v rámci vašeho abonmá se budeme snažit odehrát v druhé polovině sezony 2020. Věříme, že chápete situaci, ve které se nacházíme. O náhradních termínech vás, vážení předplatitelé, budeme včas informovat,“ uvedla Lenka Krestová z Městského divadla v Mostě a ještě dodala: „V tuto chvíli předpokládáme, že nám postupným uvolňováním vládních opatření bude umožněno odehrát představení plánovaná v rámci Divadelního léta na Hněvíně. Pokud by tomu tak nebylo, budeme vás o tom informovat, a i v tomto případě pak budeme vracet vstupné.“