Divadelní piknik míří i do Centralu! Začíná se 1. července!

Léto v Mostě bude i letos patřit divadlu, hudbě a živé atmosféře. Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní piknik 2026 promění město v centrum kultury a Central Most je partnerem této události.
Od 1. do 6. července přímo v pasáži centra vedle infostánku vyroste Central Stage. Těšit se můžete na bohatý program plný skvělé hudby a autorské tvorby. Postupně se zde představí písničkářka Martina Tichá, mostečtí rodáci Pavel Janů, Matěj Mach a muzikant Matěj Výborný, nebo busker Tadeáš Jezbera. Chybět nebudou ani oblíbená a emocemi nabitá vystoupení Slam Poetry Special. Všechna představení jsou pro návštěvníky zcela zdarma!