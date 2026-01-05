Divadlo rozmanitostí uvede 12. ledna strhující zpověď Ireny Kristekové

Divadlo rozmanitostí Most uvede 12. ledna od 19 hodin intimní a strhující zpověď Ireny Kristekové o dětství, traumatu a síle znovu se nadechnout Iris/Invisible III. V roce 2024 byla oceněná Cenou Divadelních novin a nominovaná na Cenu Thálie.
Se vší skromností to vypadá, že už jsem se z největší žumpy svýho života dostala.
„V deseti letech jsme neznala slova jako mikrovlnka a kávovar. Na sedmdesáti pěti metrech čtverečních nás bydlelo někdy až třináct. Vztahy? Jaký máte na mysli?
Mám na sebe nárok být zdravá. Snažím se uvěřit tomu, že za něco stojím a že má smysl každej den vstát. Potřebuji váš souhlas. Člověk se chce zabít a má doma tak akorát ibuprofen. Dostanu se někdy z toho bahna? Klobouk dolů před vaší výdrží…Já bych se sebou nevydržela. Pomoc je tak trochu moc. Stačilo! Mám vás ráda jako flašku. Tady je srandy jako na hřbitově. Já ty emoce na jevišti umím, mám nastřádáno. Chcete radši slyšet nějaký vtip? Dnes už jsem mým největším nepřítelem jen já sama.“
Autor: Iris Kristeková, Miřenka Čechová
Režie: Miřenka Čechová
Uvádí: TANTEHORSE Praha
Vstupné: 390 Kč
Hraje se v Divadle rozmanitostí.