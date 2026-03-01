Dlouholetého čelního představitele Městské policie Litvínov Zdeňka Urbana vystřídal ve funkci Květoslav Lecjaks

Zdeněk Urban působil u Městské policie Litvínov od jejího založení v roce 1991. Je nejdéle sloužícím litvínovským strážníkem. Po třiceti čtyřech letech ve službě odešel do důchodu. Během své služby se podílel na řešení nejkritičtějších mimořádných událostí v Litvínově. Byl ve službě, když došlo k největšímu požáru v Unipetrolu v roce 2015, i při řadě menších, ale stejně náročných událostí v průmyslovém areálu. Podílel se na řešení opakovaných incidentů v Janově i zapojení nulové tolerance, která významně uklidnila situaci v sociálně vyloučené lokalitě. „Zdeněk je velmi spolehlivý a odpovědný, má přirozenou autoritu, ostatní strážníci ho respektovali. Svými zkušenostmi formoval mladý tým. Osvědčil se nejen jako zástupce velitele, ale několik let byl také přímo pověřen vedením městské policie a vedl si velmi dobře. Bude nám sice chybět, ale práce ve vedení městské policie je velmi náročná, je proto pochopitelné, že po odsloužených letech odešel do důchodu. Mně nezbývá, než Zdeňkovi za jeho práci poděkovat a do dalších let na odpočinku mu popřát klid a zdraví,“ říká velitel Městské policie Litvínov Martin Klika.
Bývalého zástupce velitele Zdeňka Urbana chválí i jeho nástupce Květoslav Lecjaks: „Čerpal jsem od něj zkušenosti. Měl neocenitelnou místní znalost danou mnohaletou službou. Uměl předávat své znalosti nám mladším. Velmi rád jsem s ním pracoval. Děkuji mu za to. Jeho pozici přebírám s velkým respektem a úctou. “
Květoslav Lecjaks je zástupcem velitele Městské policie Litvínov od 1. března. U Městské policie Litvínov pracuje dvacet tři let. Strážníkem se stal po ukončení studia. „Je jedním z nejzkušenějších kolegů, který u Městské policie Litvínov dlouhodobě působí. Osvědčil se v mnoha kritických situacích. Cením si především jeho schopnosti řídit tým a schopnost komunikace. Věřím, že dodá týmové práci nový impuls,“ uvedl k jmenování svého zástupce Martin Klika. „Zástupce velitele kromě jiného odpovídá také za to, jak veřejnost vnímá práci strážníků. Prezentujeme naši práci více na sociálních sítích. Mým cílem je, aby lidé v Litvínově věděli, že nejsme jen represivní složkou, ale že jsme tady proto, abychom veřejnosti pomáhali v situacích, kdy to lidé potřebují,“ říká nový zástupce velitele.