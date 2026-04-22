Dlouholetý majitel Autodromu Most Jiří Kroužel získal „Zlatý odznak Autoklubu ČR“

Autoklub České republiky vůbec poprvé udělil cenu „Zlatý odznak Autoklubu ČR“. Ocenění za výjimečné zásluhy o rozvoj motorsportu a jeho reprezentaci získal dlouhodobý majitel a provozovatel Autodromu Most Jiří Kroužek.
Autodrom Most byl vybudován v 70.–80. letech v oblasti rekultivované po těžbě uhlí. Otevřel se v roce 1983. Jiří Kroužek patří mezi klíčové osoby, které stojí za rozvojem mosteckého autodromu. Po roce 1989 se podílel na vzniku společnosti, která autodrom provozovala a postupně v ní získal většinový podíl. Podílel na zásadní proměně areálu od modernizace okruhu podle standardů FIA a FIM až po vybudování největšího polygonu pro bezpečnou jízdu v ČR. Stal se hlavním organizátorem a promotérem závodů. Přivedl do Mostu evropský šampionát trucků, historické formule 1 i další projekty, které pomohly zařadit autodrom mezi významná místa motorsportu.
Jiří Kroužek patřil mezi nejvýznamnější podnikatele v regionu severních Čech. Autodrom Most vlastnil do roku 2014 kdy změnil majitele.