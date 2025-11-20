Dnes pozor v okolí Litvínova v lese

Lesní správa Litvínov upozorňuje, že dne 20. listopadu bude v honitbě Podloučná probíhat společný lov – odhadovaná doba je 8:00-15:00 hodin.
Nevstupujte do této oblasti. Na hlavních cestách budou rozmístěny informační cedule. Pokud budete muset do oblasti vstoupit, dbejte zvýšené opatrnosti, mějte své domácí mazlíčky zajištěné, při kontaktu s personálem uposlechněte instrukcí.
Očekávejte zvýšený pohyb divoké zvěře, loveckých psů či účastníků lovu. Pokud narazíte na volně se pohybující psy, neodchytávejte je.

