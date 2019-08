Dnes to rozpálí v litvínovské Ponorce „Kluci v akci“

Dnes v podvečer (8.8.) zve litvínovská Ponorka na čtvrteční mejdan. Léto v ponorce pokračuje v Hudebním klubu Ponorka – Litvínov akcí Kluci v akci před Ponorkou v „bazénu“.

Pivo budou kluci čepovat do vychlazených sklenic a z grilu vám nabídnou buřt, burger nebo něco úplně jiného. Kluci v akci je výjimečný večírek, který se koná jednou, maximálně dvakrát za rok. Za barem budou místo „plešatý barmanky“ Dlouhý Filip, Široký Radek a Bystrozraký Eda.

Klub bude otevřenod 16 hodin a kluci se do akce pustí v sedm. Akce se uskuteční na terase Ponorky (v případě špatného nebo divného počasí se přesune do klubu). Venku bude pult s pípou, gril v provozu a tak…