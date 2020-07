Každý prázdninový pátek a sobotu (5. 7. mimořádně i v neděli) se můžete v Zooparku Chomutov vydat na jízdu večerním Safari expresem.

Začátek je ve 20 hodin (jede se pouze jedna jízda)

Odjezd je od restaurace Tajga

Cena jízdenky (zakoupíte u průvodce)

– dospělý 80 Kč

– díte od 3 let 50 Kč

– děti do 3 let zdarma

Minimální počet cestujících je 10 osob.

V případě podmáčeného terénu se jízda nekoná.